Marmaray Seferleri Yapılamıyor (3)

MARMARAY seferleri çift yönlü yapılamıyor. İBB'den yapılan açıklamada Marmaray seferlerinin yapılamamasından dolayı Ayrılık Çeşmesi, Yenikapı, Kazlıçeşme duraklarına otobüs seferleri düzenlendiği bildirildi.

Marmaray saat 18.00 sıralarında çift yönlü durdu. Seferlerin sinyalizasyon arızası nedeniyle yapılamadığı öğrenildi.

İstasyonlarda, yaşanan arızaya dair anonslar yapılıyor. Arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu.

İBB'den MARMARAY AÇIKLAMASI

İstanbul büyükşehir Belediyesi(İBB)'den yapılan açıklamada, "Devlet Demiryollarının işletmesinde olan Marmaray'da meydana gelen teknik arızadan dolayı yapılamayan seferler için, İETT tarafından Üsküdar Ayrılık Çeşme'sine 10, Yenikapı'ya 10, Kazlıçeşme'ye 10 adet araç gönderilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

- İstanbul