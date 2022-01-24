Marmaray seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle Marmaray seferlerinin saat 02.00'ye kadar uzatılmasına karar verildi.
İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle Marmaray seferlerinin saat 02.00'ye kadar uzatılmasına karar verildi.
Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının kent trafiğini olumsuz etkilemesi nedeniyle Marmaray seferleri saat 02.00' ye kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri