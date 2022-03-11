Marmaray seferleri iptal mi, açık mı? Marmaray seferleri kaça kadar? Otobüsler, metrolar açık mı?

Marmaray seferleri iptal mi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İstanbul ve çevre şehirlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok tedbir alındı. Toplu ulaşım araçlarını kullanacaklar ise metro, metrobüs, Marmaray seferlerini sorguluyor.

BUGÜN OTOBÜSLER ÇALIŞACAK MI?

Şehirler arası otobüslerin iptaline yönelik henüz bir açıklama yapılmadı ancan şehiriçi ulaşımın detayları duyuruldu.

Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada, ''Bu gece başlayıp 5 gün sürecek yoğun kar yağışı sebebiyle başta Valiliğimiz, İBB Ekipleri, Karayolları, AKOM ve AFAD olmak üzere tüm kamu kurumları iş birliği halinde bir dizi önlemler aldık. Bu kapsamda Perşembe ve Cuma günü eğitim ve kamu kurumlarında resmi tatil ilan edildi.Toplu ulaşımın aksamaması için her türlü tedbir alındı. Metrobüs kar yağışı boyunca 24 saat, metrolar da gece 02.00'ye kadar çalışacak. İETT normal seferlerini aksatmadan sürdürecek. Toplam 5300 araçla günlük 54 bin sefer yapılması planlandı. Yoğun hatlara ek sefer konulacak.'' dedi.

MARMARAY SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 9-13 Mart tarihleri arasında Marmaray seferlerini 02.00'a kadar uzattı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerimiz 9-13 Mart tarihleri arasında gece saat 02: 00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir."

METRO SEFERLERİ

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden, 13 Mart Pazar gününe kadar M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır.

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