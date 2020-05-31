Marmaray ne zaman başlıyor? Başkentray ne zaman başlıyor? Marmaray ve Başkentray seferlere ne zaman başlıyor? Normalleşme süreci kapsamında İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray seferleri başlıyor. Peki, Marmaray ve Başkentray seferlere ne zaman başlıyor? İşte Marmaray ne zaman başlıyor ve Başkentray ne zaman başlıyor sorularının cevapları.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şehir içi toplu ulaşımda yolcu talebinin artacağını belirterek, "28 Mart'tan itibaren yüksek hızlı, konvansiyonel trenlerin seferleri durdurulurken, İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray'ın seferleri azalan yolcu talebine bağlı olarak düşürülmüştü. 28 Mayıs'ta seferlerine yeniden başlayan yüksek hızlı trenlerden sonra Marmaray'da da normalleşme programı uygulanacak" diye konuştu. Peki, Marmaray ne zaman başlıyor? Başkentray ne zaman başlıyor? Marmaray ve Başkentray seferlere ne zaman başlıyor?

MARMARAY VE BAŞKENTRAY SEFERLERE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Normalleşme süreci kapsamında İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray seferleri yarın saat 06.00 itibarıyla başlıyor. Öte yandan sağlık çalışanları 3 ay daha bu hizmetlerden ücretsiz faydalanacak.

MARMARAY 06.00-22.00 SAATLERİ ARASINDA HİZMET VERECEK

Tüm Marmaray trenlerinde yolcuların oturacağı ve ayakta bekleyeceği yerlerin sosyal mesafe uyarı ve yönlendirme etiketleri ile düzenlendiği ve her sefer sonrasında trenlerin dezenfekte edildiği bilgisini veren Karaismailoğlu, "Marmaray seferleri yolcu yoğunluğu göz önünde bulundurularak iç ve dış döngü olarak planlandı. 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren 06.00-22.00 saatleri arasında 76 kilometrelik Halkalı- Gebze hattında toplam 285 sefer yapılacak, Zeytinburnu-Maltepe-Zeytinburnu arasında 8'er dakika aralıklarla, diğer istasyonlar arasında ise 15 dakika aralıklarla tren işletilecektir" dedi. Bu düzenleme ile sadece sefer sıklığının değil, yolcu kapasitesinin de arttırıldığına dikkat çeken Karaismailoğlu, "Salgın nedeniyle sefer sayısı düşürülen Marmaray'da iç döngü seferleri durdurulmuştu. Gebze-Halkalı hattında 15 dakika aralıklarla işletilen trenlerle ortalama 65 bin yolcuya hizmet veriliyordu. 2019 yılı günlük yolcu ortalamasının 340 bine, 2020 yılında salgın öncesinde ise 415 bine kadar çıktığı dikkate alındığında, normalleşme programı ile bu rakamlara tekrar ulaşılacak hatta üzerine çıkılacaktır. Çünkü diğer ulaşım ağıyla entegre olan Marmaray'dan 5 metro 1 metrobüs hattına aktarma yapılıyor, dolayısıyla Marmaray ana nehir yatağı gibi çevreden sürekli bir yolcu akışına sahip bulunuyor" diye konuştu.