Marmaray, karşı çıkanlara cirosuyla cevap verdi

20.09.2019 11:15

Asrın projesi Marmaray, yapım aşaması ve sonrasında hakkında olumsuz yorum yapanlara cirosuyla cevap veriyor. Deniz altından seyahat imkanı veren proje ile son 6 ayda yaklaşık 250 milyon TL gelir sağlandı.

Türkiye'nin en önemli ve büyük projelerden olan Marmaray, sağladığı konfor, zaman ve tasarruf faydalarının yanında rakamsal anlamda da yüz güldürüyor. Avrupa ve Asya Kıtaları arasında kesintisiz demir yolu ulaşımı sağlayan Marmaray'ın uzunluğu arttıkça sağladığı gelirde de yükseliş gözleniyor.

Denizin altından ulaşım olanağı sunan asrın projesi Marmaray', 8 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle banliyö hattıyla birleşmesiyle Türkiye ve İstanbul ekonomisine büyük katkılar veriyor. Halkalıdan-Gebze'ye kesintisiz ulaşım imkanı sağlayan hat, yapılan hesaplamalara göre 9 Mart tarihinden bugüne kadar yaklaşık 243 milyon TL'lik gelir elde etti.

GÜNLÜK 1,3 MİLYON TL

Halkalı durağından Marmaray'a binen bir yolcu Gebze'ye kadar aktarmasız bir şekilde 43 istasyon seyahat ediyor. Marmaray'da ücret tarifesi ise gidilen durak sayısına bağlı olarak farklılık gösterirken en düşük ücret olarak 2,60 lira, en yüksek olarak da 5,70 lira ile ulaşım sağlanıyor.

Gebze-Halkalı arasında seyahat eden bir yolcu 5,70 lira ödüyor. Banliyö hattı bağlanmadan önce ortalama 200 bin kişinin kullandığı Marmaray'dan 9 Mart'tan itibaren günde ortalama 300 bin kişi yararlanıyor. Fiyat tarifesine göre bir yolcudan ortalama 4,15 lira ücret tahsil edildiği düşünülürse Marmaray'ın günlük geliri 1 milyon 245 bin TL olarak hesaplanıyor.

BANLİYÖ HATTIYLA 6 AYDA YAKLAŞIK 250 MİLYON LİRALIK GELİR

Asrın projesi Marmaray,9 Mart tarihinden itibaren Gebze-Halkalı arasında seferlere başladı. Önceki dönemde Kazlıçeşme-Ayrılıkçeşmesi arasında yolcu taşıyan Marmaray, gelirini de durak sayısındaki artışa paralel olarak artırdı. Hesaplamalara göre 9 Mart tarihinden itibaren geçen 196 günlük sürede (6 ay 16 gün) toplamda 243 milyon TL gelir elde edildi.

BU HIZLA MALİYETİNİ 15 YILDA AMORTİ EDECEK

Bu gelişmeler ile birlikte Marmaray'ın kendi maliyetini ne kadar zamanda çıkarabileceğine ilişkin analizler de yapılabilir. 2013 yılında dönemin Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım Marmaray projesinin 8 milyar liralık maliyetle hayata geçirildiğini açıklamıştı. Buradan hareketle Marmaray maliyetini, sadece banliyö hattı devreye alındığı tarihten itibaren elde cirosuyla hesaplanırsa yaklaşık 15 yılda amorti edecek. Projenin 2013 yılında hizmete açıldığı düşünülürse, amorti tarihi daha da Yakın dönemlere erişebilecek.

(İHA)

Kaynak: İHA