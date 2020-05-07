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Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın gece geçecek

Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın gece geçecek
07.05.2020 17:02 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:02

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'dan ilk yurt içi yük treninin yarın gece geçeceğini belirterek, "Yılda 25 bin konteyner, Anadolu'nun sanayi merkezlerinden yüklenerek Marmaray üzerinden Avrupa yakasına ulaşacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'dan ilk yurt içi yük treninin yarın gece geçeceğini belirterek, "Yılda 25 bin konteyner, Anadolu'nun sanayi merkezlerinden yüklenerek Marmaray üzerinden Avrupa yakasına ulaşacak." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Marmaray'ın Pekin'den Londra'ya kadar uzanan en kısa, ekonomik ve elverişli uluslararası demir yolu koridoru olan Orta Koridor'un en önemli halkalarından olduğunu kaydetti.

Marmaray'dan ilk uluslararası yük treninin geçen yılın kasım ayında geçtiğine işaret eden Karaismailoğlu, Çin'den Avrupa'ya kesintisiz giden ilk yük treni China Railway Express'in, 2 kıta, 10 ülke, 2 denizi aşarak, 11 bin 483 kilometrelik yolu 12 günde kat ettiğini ve Prag'a ulaştığını anımsattı.

"Aktarmalar tarih olacak"

Söz konusu seferin ardından yeni uluslararası tren seferlerinin düzenlenmesi için hazırlıklara başlandığını ve ilk yurt içi yük trenin yarın Marmaray'dan geçeceğini bildiren Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Adana ve Gaziantep'ten alacağı yükleriyle Marmaray'dan geçiş yaparak Tekirdağ'ın Çorlu istasyonuna ulaşacak olan ve 16 vagondan oluşan yurt içi blok yük treni bir ilk olacak. Daha önce Adana ve Gaziantep'ten trenle Derince'ye, Derince'den feribot ve devamında kara yolu ile Çorlu'da bulunan sanayi tesislerine ulaştırılan yükler, artık Marmaray'dan geçecek, aktarma yapılmadan, vasıta değiştirmeden varış yerlerine ulaşacak. Marmaray'da yarın bir ilk yaşanacak ve Marmaray'da yurt içi yük taşımacılığı da başlamış olacak. Böylece aktarmalar tarih olacak."

"Önemli miktarda fiyat avantajı sağlanacak"

Karaismailoğlu, Marmaray'dan geçecek, yaklaşık 400 metre uzunluğunda ve bin 200 ton ağırlığında olan trenin 16 vagon, 32 konteyner içinde plastik ham maddesi taşıdığını bildirdi.

Trenin Gaziantep-Çorlu arasındaki parkurunun bin 524 kilometre olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Marmara Denizi'nde feribot geçişi gerekmediğinden önemli miktarda fiyat avantajı sağlayacak. Bu treni önümüzdeki günlerde yenileri de takip edecek. Böylelikle yılda 25 bin konteyner Anadolu'nun sanayi merkezlerinden yüklenerek, Marmaray üzerinden Avrupa yakasına ulaşacak. Çorlu'da mamul hale gelen ihraç ürünlerinin Avrupa ülkelerine ihracatı da trenle gerçekleşecek. Demir yolu ile sağlanan fiyat avantajı ihracatçımızın rekabet gücünü artıracak."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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