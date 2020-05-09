Marmaray'dan geçiş yapan ilk yurt içi yük treni Çorlu'da
09.05.2020 13:37 | Son Güncelleme: 09.05.2020 13:38
GAZİANTEP'ten yola çıkıp Marmaray'dan geçen ilk yurt içi yük treni, son durağı olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine geldi.
GAZİANTEP'ten yola çıkıp Marmaray'dan geçen ilk yurt içi yük treni, son durağı olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine geldi.
Gaziantep'ten 16 vagon, 32 konteyner ile yola çıkan plastik ham madde taşıyan yük treni İstanbul Marmaray'dan geçini yaptıktan sonra sabah saatlerinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi tren garına geldi. Burada treni Devlet Demiryolları personeli karşıladı. Gara yanaşan tren, rampaya çekilerek yükü boşaltıldı. Vagondaki konteynerler, iş makinesiyle TIR'lara Tekirdağ'a gönderildi.
Kaynak: DHA