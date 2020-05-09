Marmaray'dan geçen yük treni Çorlu'da
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Marmaray'dan geçen yük treni Çorlu'da

Marmaray'dan geçen yük treni Çorlu'da
09.05.2020 14:49 | Son Güncelleme: 09.05.2020 14:49

GAZİANTEP'ten yola çıkan ve Marmaray'dan geçen yük treni son durağı olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine gelerek yükünü boşalttı.

GAZİANTEP'ten yola çıkan ve Marmaray'dan geçen yük treni son durağı olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine gelerek yükünü boşalttı.Gaziantep'ten yüklenen plastik ham maddeyle yola çıkan 16 vagon, 32 konteynırla 1280 ton ağırlığındaki yük treni İstanbul Marmaray'dan  geçini yaptıktan sonra sabah saatlerinde Çorlu ilçesi tren garına geldi. Burada treni Devlet Demiryolları personeli karşıladı. Tren gara yanaşmasıyla daha sonra yükünü boşaltacağı rampaya çekilerek yükleri boşaltıldı. Tren vagonunda bulunan konteynırlar iş makinesiyle TIR'lara Tekirdağ'a gönderildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur Haber
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok Haber
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim...
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Haber
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı Haber
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Yakayı ele veren hırsızlar şaşkın: Manşetlere mi çıkacağız?
Yakayı ele veren hırsızlar şaşkın: Manşetlere mi çıkacağız?
Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı
Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı
Anamur muzu hem lezzeti hem de fiyatıyla cezbediyor
Anamur muzu hem lezzeti hem de fiyatıyla cezbediyor
Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış
Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış
Araç takla atınca, kazaya karışan kadın sürücü sinir krizi geçirdi
Araç takla atınca, kazaya karışan kadın sürücü sinir krizi geçirdi
Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı
Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Saracchi Galatasaray'da kalmak istiyor: Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim
Saracchi Galatasaray'da kalmak istiyor: Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Caner Erkin'e teklif yapmayacak
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Caner Erkin'e teklif yapmayacak
CHP'ye yakın anketçi canlı yayında çileden çıktı: Bu adamlar orada oldukça parti 1 gram ilerlemez
CHP'ye yakın anketçi canlı yayında çileden çıktı: Bu adamlar orada oldukça parti 1 gram ilerlemez
Antwerp'ten ayrılan Sinan Bolat, Beşiktaş'a gelmeye hazır
Antwerp'ten ayrılan Sinan Bolat, Beşiktaş'a gelmeye hazır
Finansal açıdan zor günler geçiren Arjantin 9'uncu kez iflas ediyor
Finansal açıdan zor günler geçiren Arjantin 9'uncu kez iflas ediyor
Wolfsburg, Tolga Ciğerci'nin ardından Max Kruse'yi de transfer etmek istiyor
Wolfsburg, Tolga Ciğerci'nin ardından Max Kruse'yi de transfer etmek istiyor
Hamza Cebeci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığına atandı
Hamza Cebeci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığına atandı
Koronavirüs sürecinde minyatür sebzelerde talep patlaması yaşandı
Koronavirüs sürecinde minyatür sebzelerde talep patlaması yaşandı
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi
Hong Kong parlamentosu oturumu yönetme tartışması meydan kavgasına dönüştü
Hong Kong parlamentosu oturumu yönetme tartışması meydan kavgasına dönüştü
2 günlük yasak başlıyor! Marketler saat kaça kadar açık olacak? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?
2 günlük yasak başlıyor! Marketler saat kaça kadar açık olacak? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Deniz Gezmiş Devlet Bahçeli Canan Kaftancıoğlu
Magazin Şener Şen Türkan Şoray Acun Ilıcalı Hatice Çarpar
Spor Falcao Ersun Yanal Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mayıs Avrupa Futbol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Marmaray'dan geçen yük treni Çorlu'da - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 15:26:16. #1.14#
title