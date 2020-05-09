Marmaray'dan geçen ilk yurt içi treni Tekirdağ'a ulaştı
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Marmaray'dan geçen ilk yurt içi treni Tekirdağ'a ulaştı

Marmaray'dan geçen ilk yurt içi treni Tekirdağ'a ulaştı
09.05.2020 12:48 | Son Güncelleme: 09.05.2020 12:48

Marmaray'dan geçen ilk yurt içi treni Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine geldi.

Marmaray'dan geçen ilk yurt içi treni Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine geldi.

Plastik ham madde taşıyan yük treni, Marmaray'dan geçişini tamamlamasının ardından Çorlu Tren İstasyonu'na ulaştı.

Adana'dan yola çıkan 1300 ton ağırlığında, 16 vagondan oluşan, 32 konteyner içinde plastik ham maddesi taşıyan tren, Anadolu'dan alınan yükü Asya ve Avrupa arasında kesintisiz taşıdı.

İstasyonda indirilen yükler, buradan kara yoluyla Tekirdağ'daki Asyaport Limanı'na götürülecek.

Medlog Lojistik Demiryolu Operasyon Müdürü Çağlar Ali Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmaray'dan geçen ilk yurt içi treninin Çorlu'ya ulaştığını, bu sayede Anadolu- Avrupa geçişinin sağlandığını söyledi.

Törene TCDD 1. Bölge Müdür Vekili Levent Muammer Meriçli, TCDD yönetici ve çalışanları ile Asyaport çalışanları da katıldı.

"2020 sonrası hedefimiz ülke çapında 250 bin konteyner taşımak"

Öte yandan, Medlog Lojistik'ten yapılan açıklamada, dünyada 70'ten fazla ülkede 5 bin çekici, 10 bin treyler, 68 lokomotif ve 4 bin vagonla hizmet veren firmanın, Türkiye'de 12 ofis, bin 48 çalışan, 600 çekici ve 255 vagon ile intermodal taşıma yapan en büyük firmaların başında geldiği belirtildi.

İthalat-ihracat ürünlerinin TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğiyle yurdun dört bir

noktasından limanlara demiryolu ile taşınarak hem çevrenin korunduğu hem de ekonomik avantajlar sağlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Medlog Lojistik; Türkiye'nin en önemli demiryolu projelerinden ikisi olan Ömerli ve Tekirdağ yükleme

boşaltma istasyonlarını kurmuştur. 25 bini boğaz geçişli olmak üzere 2020 sonrası hedefimiz ülke çapında 250 bin konteyner (5 milyon ton) taşıma yapmaktır. 2019 yılında fiilen gerçekleştirdiğimiz taşıma 2 milyon ton ağırlığında konteynerdir. Türkiye'nin en önemli ulaşım projelerinin

başında gelen Marmaray demiryolu tünellerinden yük trenlerini geçirerek Anadolu-Avrupa demiryolu

bağlantısını gerçekleştirerek ülkemizin ekonomisine ve Devlet Demiryolları İşletmesine katkı sağlamayı

amaçlıyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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