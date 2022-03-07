MARMARAY'DA YUMRUKLU KAVGA

Marmaray'da seyahat eden yolcular arasından tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavganın nedeninin yolculardan birinin bir çifte yaptığı öpüşme uyarısı olduğu iddia edildi. O anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olay, akşam saatlerinde Marmaray Kartal İstasyonu'nda meydana geldi. Marmaray'da seyahat eden bir yolcu ile genç bir çift arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yolcu bir süre sonra tartıştığı kişi ile yumruklaşmaya başladı ve gençlere küfür ederek, "Ne sevişip öpüşüyorsun, aile var burada" diye bağırdı. Kavgayı trendeki diğer yolcular ayırdı. Çift, Kartal istasyonunda inerek olay yerinden ayrıldı. Diğer yolcu ise trende yolculuğuna devam etti. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. O anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel