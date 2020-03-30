Marmaray'da termal kamera ile ateş kontrolü
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Marmaray İstasyonlarına termal kamera yerleştirildi.
30.03.2020 18:49 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:49
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Marmaray İstasyonlarına termal kamera yerleştirildi. Yolcular turnikeden geçmeden önce termal kamera ile kontrol ediliyor.- İstanbul
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Kaynak: DHA