Marmaray'da arıza nedeniyle seferler durduruldu - Haberler
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Marmaray'da arıza nedeniyle seferler durduruldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İstanbul'da Marmaray'da meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler geçici olarak durduruldu.

İstanbul'da Marmaray'da meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler geçici olarak durduruldu. İstasyonlara alınmayan yolcular, istasyon girişlerinde yoğunluk oluşturdu.

Marmaray'da öğle saatlerinde teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler geçici olarak durdurulurken, yolcular da istasyona alınmadı. İstasyon girişlerinde bekletilen yolcular yoğunluk oluşturdu. - İSTANBUL

Marmaray'da arıza nedeniyle seferler durduruldu

Marmaray'da arıza nedeniyle seferler durduruldu

Marmaray'da arıza nedeniyle seferler durduruldu

Marmaray'da arıza nedeniyle seferler durduruldu

Marmaray'da arıza nedeniyle seferler durduruldu

Marmaray'da arıza nedeniyle seferler durduruldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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