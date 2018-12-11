Son Dakika! Marmaray Seferleri Durdu, Yolcular Geri Dönüyor

Marmaray seferleri sinyal arızası nedeniyle yapılamıyor. Duraklarda çift taraflı yoğunluk yaşanıyor. Marmaray istasyonlarına gelen yolcular, seferlerin durduğunu görünce geri dönmeye başladı.

İSTASYONLARDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Marmaray saat 18.00 sıralarında çift yönlü durdu. Seferlerin sinyalizasyon arızası nedeniyle yapılamadığı öğrenildi. İstasyonlarda, yaşanan arızaya dair anonslar yapılıyor. Arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu.

VATANDAŞLAR FARKLI ULAŞIM ARAÇLARINA YÖNELDİ

Bu arada, aksama nedeniyle Marmaray duraklarında yoğunluk yaşandığı, bazı vatandaşların da farklı ulaşım araçlarına yöneldiği görüldü.

Marmaray'ı bekleyen yolcuların fotoğrafları: