Marmaray'da seferler gecikmeli olarak durdu! Marmaray seferleri neden durdu?

05.10.2019 08:47

5 Ekim Cumartesi günü Yenikapı Marmaray istasyonuna giden yolcular, kötü bir sürprizle karşılaştı. 07:20 – 08:00 arası Marmaray seferleri gecikmeli olarak durduruldu. Gecikme nedeniyle görevliler anons yaparak özrü diledi ve sorunun nedenini açıkladı.

"ELEKTRİK ARIZASI NEDENİYLE..."

Bu sabah (5 Ekim Cumartesi) Marmaray seferlerinde gecikme yaşandı. Yaklaşık 40 dakikalık gecikme yaşanan seferlerde görevliler anons yaparak yolculara bilgi verdi. Görevliler "Marmaray seferlerinde elektrik arızası nedeniyle gecikme yaşanmaktadır. En kısa sürede seferlere devam edilecektir. Gecikmeden dolayı özür dileriz" şeklinde anons yaparak yolcuları bilgilendirdi.