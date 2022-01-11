MARMARAY'DA MASKE TARTIŞMASI 2 KADIN ZORLA İNDİRİLDİ - Haberler
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MARMARAY'DA MASKE TARTIŞMASI 2 KADIN ZORLA İNDİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARMARAY'da 2 kadın yolcu maske takmayı kabul etmeyince güvenlik görevlileri tarafından indirildi.

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - MARMARAY'da 2 kadın yolcu maske takmayı kabul etmeyince güvenlik görevlileri tarafından indirildi. O anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gebze- Halkalı Marmaray Hattı'nda dün öğle saatlerinde 2 kadın yolcu, diğer yolculardan gelen uyarılara rağmen maskelerini takmadı. Bunun üzerine özel güvenlik görevlilerine haber verildi. Güvenlik görevlileri tren hareket ederken, 2 kadını ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 10 dakika süren ikna çabaları da fayda etmeyince tren Pendik'te durduruldu. Güvenlik amiri gelerek 2 kadın yolcunun inmesini istedi. Ancak kadınlar avukatları gelmeden inmeyeceklerini söyledi. Bu esnada tren birkaç dakika bekletildi. Diğer yolcular da işlerine geç kaldıklarını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine 2 kadın güvenlik görevlileri tarafından zorla indirildi. Trenden inerken 2 kadının 'hepinizden davacı olacağım' dediği duyuldu. Ardından tren tekrar hareket etti.

MARMARAY'DA MASKE TARTIŞMASI 2 KADIN ZORLA İNDİRİLDİ

MARMARAY'DA MASKE TARTIŞMASI 2 KADIN ZORLA İNDİRİLDİ

MARMARAY'DA MASKE TARTIŞMASI 2 KADIN ZORLA İNDİRİLDİ

MARMARAY'DA MASKE TARTIŞMASI 2 KADIN ZORLA İNDİRİLDİ

MARMARAY'DA MASKE TARTIŞMASI 2 KADIN ZORLA İNDİRİLDİ

MARMARAY'DA MASKE TARTIŞMASI 2 KADIN ZORLA İNDİRİLDİ

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