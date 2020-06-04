Marmaray'da dikkat çeken yoğunluk
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Marmaray'da dikkat çeken yoğunluk

Marmaray'da ve istasyonlarda, mesai bitimiyle birlikte İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara rağmen oluşan yoğunluk dikkat çekti.

Marmaray'da dikkat çeken yoğunluk
04.06.2020 20:22 | Son Güncelleme: 04.06.2020 20:22

Marmaray'da ve istasyonlarda, mesai bitimiyle birlikte İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara rağmen oluşan yoğunluk dikkat çekti.

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler, 1 Haziran itibariyle yerini normalleşme adımlarına bırakmış ve bununla birlikte de insan hareketliliği artış göstermeye başlamıştı. İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu, dün yaptığı toplantıda kentteki toplu ulaşımla ilgili yeni kararlar almıştı. Alınan kararlara rağmen Marmaray ve istasyonlarda mesai saatinin bitimiyle birlikte dikkat çeken yoğunluk oluştu. Marmaray'da sosyal mesafe kuralı unutulurken, oluşan yoğunluk ise adeta korona virüs öncesi dönemi anımsattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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