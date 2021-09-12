MARMARAY'DA ARIZA; YOLCULAR RAYLARIN ÜZERİNDE YÜRÜDÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MARMARAY'DA ARIZA; YOLCULAR RAYLARIN ÜZERİNDE YÜRÜDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmaray, Sirkeci İstasyonu yakınlarında arıza yaptı.

Marmaray, Sirkeci İstasyonu yakınlarında arıza yaptı. Yolcular, rayların üzerinde yürüyerek istasyona ulaştı. Yolcuların rayların üzerinde yürümeleri cep telefonu kameralarına yansıdı.

Marmaray, bugün öğle saatlerinde Sirkeci İstasyonu yakınlarında arıza sonucu trende elektrikler kesildi. Tren içerisinde dakikalarca mahsur kalan yolcular, kapıların açılmasıyla birlikte rayların üzerinde yürüyerek istasyona ulaştı. Arıza giderilene kadar seferlerde aksamalar oldu. Marmaray istasyonlarında yoğunluk oluştu. Yolcuların rayların üzerinde yürüyerek istasyona gitmesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

MARMARAY'DA ARIZA; YOLCULAR RAYLARIN ÜZERİNDE YÜRÜDÜ

MARMARAY'DA ARIZA; YOLCULAR RAYLARIN ÜZERİNDE YÜRÜDÜ

MARMARAY'DA ARIZA; YOLCULAR RAYLARIN ÜZERİNDE YÜRÜDÜ

MARMARAY'DA ARIZA; YOLCULAR RAYLARIN ÜZERİNDE YÜRÜDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Meral Akşener Hulusi Akar
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Güzel Sözler Şans Oyunları Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MARMARAY'DA ARIZA; YOLCULAR RAYLARIN ÜZERİNDE YÜRÜDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 21:47:23. #1.12#