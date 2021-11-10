Marmaray'da 5 Kasım'da günlük en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı

İSTANBUL (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca 5 Kasım'da 567 bin 169 kişinin Marmaray'ı kullandığı belirtilerek, bu rakamın 1 günde taşınan en yüksek yolcu sayısı olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. tarafından işletilen Marmaray'ın, Halkalı ile Gebze arasında 76 kilometrelik parkurdaki 43 istasyonu 108 dakikada tamamlayarak hızlı, konforlu ve kesintisiz ulaşımın adresi olduğu kaydedildi. İstanbul'da yoğun sisin etkili olduğu 5- 6 Kasım'da Marmaray'ın, İstanbul'un kent içi ulaşımının ana omurgasını oluşturduğu belirtilerek, "5 Kasım'da 567 bin 169 kişinin kullandığı Marmaray'da, bir günde taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı. İlave seferlerle 60 binden fazla kapasite sağlanırken, 2 günde 1 milyon 115 bin yolcu taşındı. 29 Ekim 2021 tarihinde 8 yılını tamamlayan Marmaray'da taşınan toplam yolcu sayısı bugün itibarıyla 607 milyona ulaştı" denildi.Açıklamada ayrıca sis nedeniyle yolcuların ağırlıklı olarak Sirkeci, Yenikapı, Ayrılıkçeşmesi, Söğütlüçeşme ve Üsküdar duraklarını kullandığı belirtildi.