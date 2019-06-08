'Marmaray'da 478 milyon euroluk israf' iddialarına Bakanlıktan yalanlama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Marmaray için alınan tren setlerinin hizmete alınmaması ya da ray makas sistemine uygun olmadığı için kullanılmaması gibi bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamayla "Marmaray için alınan 478 milyon euro değerindeki tren setlerinin, gerekli uzunlukta ray-makas sistemi olmadığı için depoya kaldırıldığı iddialarına" yanıt verildi. Euronews.com'da Görüntüle