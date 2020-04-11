Marmaray çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağında marmaray sefer yapacak mı? Marmaray seferleri devam ediyor mu? Marmaray saatleri değişti mi? Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinden sonra çalışmak veya dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşların en çok merak ettiği soru Marmaray çalışıyor mu oldu. Marmaray sefer yapıyor mu? Marmaray çalışma saatleri değişti mi?

Ülkemizde koronavirüs tedbirleri kapsamında İç İşleri Bakanlığı tarafından başta İstanbul olmak üzere 30 büyükşehirimizde haftasonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İstanbul'da insanların aktif kullandığı marmaray toplu ulaşım sistemi çalışacak mı? Marmaray saatleri değişti mi? Sorularının yanıtını sizler için kaleme aldık.

MARMARAY SEFER YAPIYOR MU?

İç İşleri Bakanlığı tarafından alınan sokağa çıkma yasağı süresince çalışmak zorunda olan ve toplu taşımayı kullanma durumu olan vatandaşlar için İEET ve Marmaray çalışacak. Fakat Marmaray'ın sefr saatlerinin değiştirildiği ifade edildi. Marmaray seferleri 30 dk araya çekildi. Yasak süresince seferler 30 dakikalık arayla gerçekleşecek.