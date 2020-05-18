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Marmaray, Avrupa'ya ihracat tüneli oldu

Marmaray hattı uluslararası ihracat yük taşımacılığı yapan lojistik firmalarına zaman, konfor ve tasarruf imkanları sunuyor.

Marmaray, Avrupa'ya ihracat tüneli oldu
18.05.2020 11:21 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:21

Marmaray hattı uluslararası ihracat yük taşımacılığı yapan lojistik firmalarına zaman, konfor ve tasarruf imkanları sunuyor.

Mars Logistics 15 Mayıs'tan itibaren Türkiye'de uygulanan demiryolu uluslararası yük taşımacılığında tarifeli olarak Marmaray kullanımına başladı. Mars Logistics Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Günhan yaptığı açıklamada, Marmaray hattının kullanımı ile İstanbul'un yük taşımacılığından kaynaklanan sorunlarının kısmen eriyeceği ve daha az karbondioksit emisyonu sağlanarak karayolu taşımacılığının çevresel olumsuz etkilerinin azalacağını belirtti.

Aynı taşıma aracı ile iki veya daha fazla taşımacılık modu kullanılarak yapılan 'Intermodal taşımacılık' yöntemi ile optimum sürede çevreci çözümler sunan lojistik şirketi, 15 Mayıs tarihinden itibaren Intermodal taşımacılık yöntemlerine Marmaray'ı da dahil etti. Şirket, Eskişehir kalkışlı ve Halkalı uğrak noktalı ulaşım metodu ile Avrupa'ya olan teslimatları daha hızlı ve daha çevreci bir şekilde ulaştırmayı planlıyor.

İstanbul'un "yükünü" hafifletecek

İstanbul jeopolitik konumu ile hem ulusal hem bölgesel yük taşımacılığının merkezinde bulunuyor ve taşımacılık yöntemi olarak büyük bir oranla karayolu taşımacılığı kullandığından hem sosyal hem ekonomik hem de çevresel sorunlara sebep oluyor. Bu genel sorunlara ek olarak, koronavirüs salgını ile birlikte karayolu taşımacılığında sınır kapılarında oluşan yoğunluk ve taşımalardaki gecikmeler nedeniyle zaman tasarrufu sağlayan 'Intermodal taşımacılık' bu dönemde daha çok önem kazanıyor.

Yolcu taşıma saatleri dışında (01: 00-05: 00) Marmaray hattının yük taşımacılığında kullanılmasıyla İstanbul'daki ulaşım probleminin, kesintisiz demiryolu taşımacılığı ile ortadan kaldırılabileceği belirtiliyor.

Yılda 27 milyar gram karbondioksit salınımının önüne geçiliyor

Söz konusu taşımacılık yöntemi ile düzenli taşıma, düzenli yükleme, düzenli boşaltma imkanları ve sabit fiyat avantajlarının yanı sıra, diğer taşıma sistemlerine göre olumsuz hava koşullarından çok daha az etkilenme, tüm vagonların aynı lokasyonda bulunması sayesinde kontrol ve takip kolaylığı avantajı sağlıyor. Aynı zamanda karbon emisyonlarında azalma sağlayarak yılda 27 milyar gram karbondioksit salınımının önüne geçiliyor.

Yapılan açıklamaya göre şirketin 2012 yılından beri gerçekleştirdiği,"Yeşil Lojistik" ve "Sürdürülebilirlik" tarafıyla öne çıkan Intermodal taşımacılık hizmeti, Türkiye-Lüksemburg ve Türkiye-Almanya arasında hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye'nin çeşitli noktalarından alınan yükler Bettembourg hattı ile karayolu - denizyolu - demiryolu - karayolu sıralamasıyla varış noktalarına ulaşıyor. Duisburg hattında ise demiryolu - karayolu sıralamasıyla varış noktasına ulaşıyor. Böylece taşımacılığın farklı metotları bir araya getirilerek çevresel problemler aza indirgeniyor ve zaman kazanılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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