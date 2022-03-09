Marmaray, 9-13 Mart'ta 02.00'ye kadar hizmet verecek - Haberler

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Marmaray, 9-13 Mart'ta 02.00'ye kadar hizmet verecek

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Marmaray, 9-13 Mart'ta 02.00'ye kadar hizmet verecek

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 9-13 Mart'ta Marmaray seferlerinin saat 02.00'ye kadar devam edeceğini duyurdu.

İSTANBUL (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 9-13 Mart'ta Marmaray seferlerinin saat 02.00'ye kadar devam edeceğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerimiz 9-13 Mart tarihleri arasında gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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