Marmaray, 9-13 Mart'ta 02.00'ye kadar hizmet verecek
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 9-13 Mart'ta Marmaray seferlerinin saat 02.00'ye kadar devam edeceğini duyurdu.
İSTANBUL (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 9-13 Mart'ta Marmaray seferlerinin saat 02.00'ye kadar devam edeceğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerimiz 9-13 Mart tarihleri arasında gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir" denildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel