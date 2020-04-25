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Marmaralı balıkçılar bu sezon umduğunu bulamadı

Marmara Denizi'nde geçen yıl 1 Eylül'de başlayan av sezonuna ve yeni yıla ümitle giren balıkçılar, deniz suyunun geç soğuması ve deniz salyası nedeniyle palamut, istavrit, çinekop gibi tüketicilerin rağbet ettiği balıkları avlayamadan sezonu tamamladı.

25.04.2020 11:28 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:28
Marmaralı balıkçılar bu sezon umduğunu bulamadı

Marmara Denizi'nde geçen yıl 1 Eylül'de başlayan av sezonuna ve yeni yıla ümitle giren balıkçılar, deniz suyunun geç soğuması ve deniz salyası nedeniyle palamut, istavrit, çinekop gibi tüketicilerin rağbet ettiği balıkları avlayamadan sezonu tamamladı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıların öncekine nazaran zor bir sezon geçirdiğini söyledi.

Sarı, ocak ayından itibaren denizlerin soğuması gerektiğini ancak bu olmadığı için Karadeniz'den Marmara'ya yönelik büyük balık göçünün bu yıl gerçekleşmediğini dile getirdi.

Denizlerin soğumasının ardından ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığını ifade eden Sarı, şöyle konuştu:

"Marmara Denizi'ndeki balıkçılarımız çok sorun yaşadı. Kovid-19'dan önce deniz salyası çıktı, bu yüzden balıkçılarımızın birçoğu ağlarını atıp çekemedi. Bu durum balıkçılarımız için ciddi bir risk oluşturdu. Balıkçılarımız borçlu ve dertli. Ocak ayının sonunda tam işlerin açılacağı dönemde virüsün çıkmasıyla balıkçılar paydos etmek zorunda kaldı. Şubat ayından itibaren balıkçılarımız denize çıkamaz oldu çünkü gemilerimiz dar mekanlardır, sosyal mesafeyi muhafaza edemezsiniz. O yüzden balıkçılar, virüs yayılmadan önce denizde işçileri tutamadılar."

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Balık Hali esnafından Ali Yolagelen de sezonun balıkçılar için kötü geçtiğini belirterek, "Biten sezonda göç balıklarından palamut, çinekop, lüfer, tekir beklenenin altındaydı." dedi.

Hamsi ve istavritin balık yokluğunda tezgahları süslediğini söyleyen Yolagelen, fiyat indirimi uygulanan somonun ise balıkçıların yüzünü güldürdüğünü kaydetti.

Bandırma Su Ürünleri Balık Hali'ne getirilen bazı balıkların geçen yıl ve bu yılki miktarı şöyle:

CİNSİ20192020
Palamut374.000 (çift)10.462 (çift)
Lüfer38.100 (adet)11.583 (adet)
Çinekop16.300 (kasa)657 (kasa)
Kolyoz4.250 (kasa)1.289 (kasa)
İstavrit17.450 (kasa)13.073 (kasa)
Sardalya25.220 (kasa)44.267 (kasa)
Hamsi66.120 (kasa)77.471 (kasa)

Kaynak: AA

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