MARMARAEREĞLİSİ-YAKUPLU MAHALLESİ BAĞLANTI YOLU HİZMETE AÇILIYOR - Haberler
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MARMARAEREĞLİSİ-YAKUPLU MAHALLESİ BAĞLANTI YOLU HİZMETE AÇILIYOR

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MARMARAEREĞLİSİ-YAKUPLU MAHALLESİ BAĞLANTI YOLU HİZMETE AÇILIYOR

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Marmaraereğlisi-Yakuplu Mahallesi bağlantı yolu, 22 Eylül'de gerçekleştirilecek törenle hizmete açılacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Marmaraereğlisi-Yakuplu Mahallesi bağlantı yolu, 22 Eylül'de gerçekleştirilecek törenle hizmete açılacak.

Büyükşehir Belediyesi, ulaşım kalitesini arttırmak ve trafik kontrolünü sağlamak amacıyla yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarını il genelinde titizlikle sürdürüyor. Bu kapsamda 12, 5 km uzunluğa sahip Marmaraereğlisi-Yakuplu Mahallesi bağlantı yolu, önceki yıllarda yapılan sathi kaplamanın ağır vasıta trafiği ve yoğunluğu nedeniyle bozulması ve yol genişliğinin yer yer 5 metreye kadar düşmesinden dolayı, Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 faaliyet programına alındı. Fen İşleri Dairesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yol genişliği 7, 5 metreye çıkarılarak toprak işleri, sanat yapıları ve alt temel tabakası, üzeri ise silindirle sıkıştırılmış beton kaplama olarak yapıldı. Söz konusu yolda 15. 000 metreküp beton, 15. 000 metreküp alt temel, 26. 000 metreküp taş dolgu ve 100 metre büz kullanılarak yol standardı yükseltildi. Marmaraereğlisi- Yakuplu Mahallesi bağlantı yolunun açılışı, 22 Eylül Çarşamba günü saat 15. 00'te Yakuplu Mahallesi muhtarlık önünde düzenlenen törenle gerçekleşecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "2014 yılından bu yana Tekirdağ'ı daha modern, yaşanılabilir bir şehir haline getiren çalışmalara imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları da bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz çalışmaların en önemlileri arasında yer alıyor. Ekiplerimiz tarafından mesai mefhumu gözetmeden il genelinde sürdürülen çalışmalar sayesinde Tekirdağ, ulaşım kalitesi arttırılmış, güvenli yollarına kavuşuyor. Marmaraereğlisi-Yakuplu Mahallesi bağlantı yolu da kapsamlı ve özverili çalışmalarımız sayesinde daha konforlu ve güvenli hale gelen yollarımızdan biridir. Yolumuzun hayırlı olmasını diliyor, hizmete açılış törenine tüm vatandaşlarımızın katılımını bekliyorum. " dedi

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Haber: MARMARAEREĞLİSİ-YAKUPLU MAHALLESİ BAĞLANTI YOLU HİZMETE AÇILIYOR - Haberler
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