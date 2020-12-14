Marmaraereğlisi'nde balıkçılar, şiddet rüzgar nedeniyle denize açılamadı
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Marmaraereğlisi'nde balıkçılar, şiddet rüzgar nedeniyle denize açılamadı

14.12.2020 17:19 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:22
Marmaraereğlisi'nde balıkçılar, şiddet rüzgar nedeniyle denize açılamadı

Marmaraereğlisi ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı balıkçılar denize açılamadı.

Marmaraereğlisi ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı balıkçılar denize açılamadı.

Tekirdağ'da bir süredir devam eden yağış ve şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Rüzgar nedeniyle Marmaraereğlisi ilçesindeki bazı balıkçılar, denize açılamadı. Balıkçılar, hava şartlarının normale dönmesinin ardından yeniden ava çıkacaklarını ifade ettiler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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