Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Dijital Eğitim Platformu Yeni
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Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Dijital Eğitim Platformu Yeni

Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Dijital Eğitim Platformu Yeni
Habermetre - Haberler | Toplum

2021-2022 Akademik yılında Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu öğrencilerine, dijital oyun ve sanal gerçeklik teknolojilerini harmanlayarak çok yönlü ve hibrit eğitim sunmaktadır.

2021-2022 Akademik yılında Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu öğrencilerine, dijital oyun ve sanal gerçeklik teknolojilerini harmanlayarak çok yönlü ve hibrit eğitim sunmaktadır.

Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Dijital Eğitim Platformu ile sanal gerçekliği öğrencilerimizin kullanımına sunuyoruz. Yeni nesil oyunlaştırılmış eğitimler, 360 ve VR videolar ile öğrencilerimiz hem öğrenecekler hem de uygulamalı deneyim kazanacaklar. Uygulamanın kısa adı olan MEMYO Online ile sanal gerçeklik eğitimleriyle daha akılda kalıcı dersler hedeflenmektedir.

Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarının katkılarıyla gerçekleştirilen projede, öğrencilerimize VR gözlük ile birçok ders içeriğini uygulamalı olarak deneyimleme olanağı sunmaktayız.

Kaynak: Habermetre

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