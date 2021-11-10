Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu"nda 10 Kasım Atatürk"ü Anma Programı düzenlendi. Yeni

Marmaraereğlisi MYO bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Etkinlik Topluluğu öğrencilerince organize edilen "Atatürk'ün Ölümünün 83. Yıldönümü Anma Programı" Yüksekokul Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yüksekokul müdürü Doç. Dr. Veli SIRIM, okul yönetimi, İdari ve akademik kadro ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen anma programında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sinevizyon gösterimi, öğrenciler tarafından şiir sunumu ve konuşmalar gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Merve SÖNMEZ'in yaptığı anma programında Rabia DUMAN tarafından günün anlamına dair bir konuşma yapıldı. Bunun ardından Ezgi BİLGİL, Ebru SAĞDIÇ, Ebru BALTA, Öznur BİLEN ve Rümeysa ÇİFÇİ'nin okuduğu şiirlerle anma programı tamamlandı.

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