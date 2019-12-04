Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Asa, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Asa, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

04.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:52
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Asa, AA'nın

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Asa, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşamda Ali Atmaca'nın "Yaz-kış bir arada" başlıklı fotoğrafına oy veren Asa, kategorisinde de 'ın "Millilerden asker selamı" karesini seçti.

Asa, AA'nın fotoğraflarını takip ettiğini ve hepsini çok beğendiğini, oylamada seçim yaparken zorlandığını belirtti.

Kaynak: AA
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