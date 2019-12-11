11.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:52

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) yöneticileri, Türkiye Kooperatifler Fuarı'na katıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığınca 5-8 Aralık'ta Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenen fuarda "Küresel Ekonomiye Kooperatiflerin Etkisi" konusu da değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, kooperatifçiliğin önemi ve etkisinin Türkiye'de her geçen gün daha da iyi anlaşıldığını, kooperatiflerin üreticiden tüketiciye doğrudan ulaşan yapılar olduğunu belirtti.

Türkiye'de tarım sektörünün kalkınması için kooperatiflerin daha etkin rol almaları ve kooperatiflere verilecek desteklerin artırılması gerektiğine değinen Asa, şöyle devam etti:

"Başta Avrupa olmak üzere dünyada pek çok ülkede kooperatifçilik yapılanması bulunmaktadır. Tahminlere göre dünyada 6 kişiden biri kooperatif üyesi. Türkiye'de 49 bin kooperatif ve 6 milyon kooperatif üyesi vardır. Ülkemizde kooperatifçiliğin gelişmesi için önem ve destekler verilmelidir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ın kooperatifçiliğin örnek kuruluşlarından biri olarak Marmarabirlik'i göstermiş olması 32 bin ortağımız adına gurur vericidir."

Marmarabirlik'in sektörde öncü olduğunu kaydeden Asa, "Son 10 yılda sofralık zeytin sektörüne yön veren bir kurum haline gelmiştir. Bu başarının temelinde kaynaklarımızın ve kapasitemizin doğru zamanda harekete geçirilmesi vardır. Doğru planlamalar yaparak ve doğru adımlar atarak her geçen gün başta üretimimizi artırdık ve marka gücümüze değer katmaya çalıştık. Yenilikçi yatırımlar ve çalışmalar ile gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazar payımızı artırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA