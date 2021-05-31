Marmarabirlik yine ilk 500'de
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Marmarabirlik yine ilk 500'de

Marmarabirlik yine ilk 500'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında 2020 yılında üretimden net satışlara göre 34 basamak yükselen Marmarabirlik, 709 milyon TL ile 403. sırada yer aldı.

"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında 2020 yılında üretimden net satışlara göre 34 basamak yükselen Marmarabirlik, 709 milyon TL ile 403. sırada yer aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Ülkemiz sanayiinin lokomotif kuruluşları arasında yer alan Marmarabirlik'in pandemiye rağmen istikrarlı bir şekilde sıralamada yer alması geleceğe güvenle bakmamızı sağlamaktadır" dedi.

8 kooperatifi ve 30 bin faal üretici ortağının oluşturduğu güç birliği ile 67 yıldır zeytin üreticisinin yüz akı olan S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), sektörünün parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 1968 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirdiği "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2020 yılında en büyük 500 sanayi kuruluşu içerisinde Marmarabirlik, 709 milyon TL üretimden net satış ile 403. sırada yer aldı. 2019 yılına göre 34 basamak yükselen Marmarabirlik'in ekonomik ve kurumsal başarısını değerlendiren Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa şunları söyledi:

"Marmarabirlik, 2010 yılından bugüne kadar hiç zarar etmemiş, sürekli kar etmiştir. Ürün bedellerini kredi kullanmadan kendi öz kaynaklarıyla ödeyen, kar payı dağıtan, istikrarlı bir şekilde büyüyen ve ortağını sürekli destekleyen, geleceğe yatırım yapan bir kurum haline gelmiştir. Marmarabirlik'in geldiği nokta, İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı rakamlarda bir kez daha görülmüştür.

Marmarabirlik'in öz kaynakları 2010 yılında 111 milyon TL iken bugün 601 milyon TL'ye yükselmiştir. ISO verilerine göre öz kaynak sıralamasında Birliğimizin 161. sırada yer alması yükselen başarı grafiğinin bir göstergesidir. Marmarabirlik'in 2020 yılında diğer ticari mal satışları ile birlikte toplam net cirosu 739 milyon TL olurken, elde edilen 96 milyon TL karlılık ile de birliğimiz sıralamada 233.sırada yerini almıştır. 2020 İSO 500 araştırması içersinde 107 gıda firması bulunurken, bu firmalar arasında genel sıralamada Marmarabirlik 83. sırada yerini almıştır. 2020 araştırmasında gıda firmalarının payının yüzde 21'e yükseldiği görülmektedir." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Marmarabirlik yine ilk 500'de - Haberler Ekonomi
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