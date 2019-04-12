Marmarabirlik ve PTT'den İş Birliği

Marmarabirlik ürünlerinin e-ticaret kapsamında alıcılara ulaştırılması amacıyla PTT ile on-line satış protokolü imzalandı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, "www.e-marmarabirlik.com.tr" adresinden gerçekleştiren Marmarabirlik, PTT ile iş birliğine gitti.

Bursa PTT Başmüdür Vekili Hüseyin Salman, Başmüdür Yardımcısı Hasan Olcay, Pazarlama ve Satış Müdürü Serdal Özüsağlam'ın, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ve Genel Müdür İsmail Acar ile yaptıkları görüşmenin ardından iş birliği protokolüne imzalar atıldı.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Hidamet Asa, PTT gibi güzide bir kuruluşla anlaşma yapmanın kendilerini fazlasıyla mutlu ettiğini vurguladı.

Bu iş birliğiyle Marmarabirlik'in marka tanınırlığının artacağını ve ürün satışlarına da olumlu katkı sağlanacağını belirten Asa, "PTT Başmüdür Vekilimiz Hüseyin Salman'a, bölgenin en önemli geçim kaynağı olan zeytini ve Marmarabirlik'i tercih etmelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu iş birliğinin her iki kuruma da hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Protokolle, Bursa'ya özgü ürünlerin yer aldığı "www.epttavm.com" adresindeki "Bursa Posta Pazarı" sanal dükkanı aracılığıyla Marmarabirlik'e ait ürünlerin satışına başlandı.

Kaynak: AA