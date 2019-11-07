Marmarabirlik ürün alımını sürdürecek

07.11.2019 13:14 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:20

Marmarabirlik, üreticilerden gelen talepler üzerine aldığı karar doğrultusunda, teslimat limitini dolduran ortaklarından 180-220 dane arası ürün alımı yapacak.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 2019/2020 ürün alım kampanyasında 42 bin 500 ton ürün ve 340 milyon lira alım bütçesi yapan Marmarabirlik'ten ortaklarına destek geldi.

Birliğin ve bağlı kooperatiflerin sürdürülebilir mali yapısını korunması, karlı ve aynı zamanda verimli çalışma sisteminin devamlılığı ve üretici ortakların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde teslimat limiti dışında 220 daneye kadar ürün alınmasına karar verildi.

Tahsis edilen teslimat limitini dolduran ortaklardan, 180-220 dane arası beş kalibre ürün alınacak ve rekolte beyan miktarından fazla olmayacak. Bu kapsamda ürün alımları yönetim kurulunun alacağı ikinci bir karara kadar devam edecek. Ürün alım kampanyasının başında ortağa tahsis edilen limit dışındaki teslim edecekleri ürün bedelleri, kampanya sonunda yapılacak açıklama ile belirlenecek.

Yağlık zeytinin de teslimat limitinin dışına çıkarılması ilerleyen günlerde yönetim kurulu tarafından ayrıca değerlendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ortaklardan gelen talepler doğrultusunda alım planının dışına çıkıldığını bildirdi.

Asa, önceliklerinin plan dahilinde olan ürün bedellerini ödemek olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Görülüyor ki üreticinin sigortasının Marmarabirlik olduğu bu yıl da ortaya çıkmıştır. Birlik yönetim kurulu olarak her zaman üreticimizin yanında olduk olmaya devam ediyoruz. Üreticilerimiz de Marmarabirlik'i daha çok sahiplenmelidir. Marmarabirlik faaliyet bölgesinde toplam 130 bin ton sofralık zeytin var. Bu miktarın tamamının alınması mümkün değildir. Buna ne depo ne de ne mali güç yeter. İlgili ilgisiz kişiler çeşitli yorumlar yapmakta. Eleştirmek işin en kolay tarafı. Herkes görevini yapmalı. Biz görevimizi yapıyoruz ve ne yapacağımızı da çok iyi biliyoruz."

Kaynak: AA