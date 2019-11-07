Marmarabirlik üreticinin yanında

07.11.2019 12:37 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:42

Son günlerde Marmarabirlik dışındaki diğer alıcıların çok düşük fiyatla ürün almaya çalışmaları birlik yönetim kurulunu harekete geçirdi. Marmarabirlik yönetim kurulu, üreticilerden gelen talepler üzerine aldığı karar doğrultusunda, teslimat limitini dolduran ortaklarından 180-220 dane arası ürün alımı yapacak.



2019/2020 ürün alım kampanyasında 42 bin 500 ton ürün alım miktarı ve 340 milyon TL alım bütçesi yapan Marmarabirlik'ten ortaklarına destek geldi. Ürün alımlarına 21 Ekim tarihinde başlayan Marmarabirlik'ten konuya alakalı yapılan açıklama şöyle:



"Birliğin ve bağlı kooperatiflerin sürdürülebilir mali yapısını korunması, karlı ve aynı zamanda verimli çalışma sisteminin devamlılığı ve üretici ortakların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla aşağıda belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde teslimat limiti dışında 220 daneye kadar ürün alınmasına karar verilmiştir. 7.11.2019 tarihinden itibaren, ortak bazında tahsis edilen teslimat limitini dolduran ortaklardan, 180- 220 dane arası beş kalibre ürün alınacak olup, rekolte beyan miktarından fazla olmayacak. Bu kapsamda ürün alımlarının birlik yönetim kurulunun alacağı ikinci bir karara kadar devam edeceği belirtildi. Ürün alım kampanyasının başında ortağa tahsis edilen limit dışındaki teslim edecekleri ürün bedelleri; kampanya sonunda yapılacak açıklama ile belirlenecek. Yağlık zeytinin de teslimat limitinin dışına çıkarılması önümüzdeki günlerde birlik yönetim kurulu tarafından ayrıca değerlendirilecektir. Ortaklarımız bu konularda kooperatiflerinden bilgi alabilirler".



Yaptığı açıklama ile konuya ilişkin hassasiyetini dile getiren Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Ortaklarımızdan gelen talepler doğrultusunda alım planının dışına çıkılmaktadır. Önceliğimiz plan dahilinde olan ürün bedellerini ödemektir. Ortaklarımızı bugünden uyarıyoruz. Limit dışında teslim edilecek ürün bedellerinin ne zaman ödeneceği daha sonra belirlenecektir" dedi.



Her zaman olduğu gibi ortakların yanında oldukların ifade eden Asa sözlerini şöyle sürdürdü: "Görülüyor ki, üreticinin sigortasının Marmarabirlik olduğu bu yıl da ortaya çıkmıştır. Birlik yönetim kurulu olarak her zaman üreticimizin yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Üreticilerimiz de Marmarabirlik'i daha çok sahiplenmelidirler."



Yapılan kısıtlama ile ilgili konuşan Başkan Asa, "Marmarabirlik faaliyet bölgesinde toplam 130 bin ton sofralık zeytin var. Bu miktarın tamamının alınması mümkün değildir. Buna ne depo ne de mali güç yeter, İlgili ilgisiz kişiler çeşitli yorumlar yapmakta. Eleştirmek işin en kolay tarafı. Herkes görevini yapmalı. Biz görevimizi yapıyoruz ve ne yapacağımızı da çok iyi biliyoruz" dedi.



Marmarabirlik'in ürün alım miktarı hakkında yapılan açıklamalara da cevap veren Hidamet Asa, "Son iki yılda 102 bin ton ürün alımı ve 642 milyon TL ödeme yapıldı. 2019/2020 ürün alım kampanyasında alınacak 42,500 ton ile son üç yılda 146 bin ton ürün alımı yapılmış olacak. Aynı zamanda 340 milyon TL alım bütçesiyle üreticilerimize 3 yılda toplam 982 milyon TL ödenmiş olacak. Bu miktar ödeme tamamen Marmarabirlik'in öz kaynaklarıyla yapılmış olacak. Bunu ortaklarımızın çok iyi değerlendirmesi gerekir" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA