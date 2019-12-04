Marmarabirlik’ten ortaklara 46 milyon lira ödeme

04.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:25

Marmarabirlik'te 2019/2020 ürün alım kampanyası devam ederken,bugüne kadar 37 bin ton ve 278 milyon lira tutarında ürün alımı gerçekleştirildi. Ürün bedellerinin 3'üncü taksitlerinin yüzde 50'si karşılığı olarak, ortaklara yarın 46 milyon lira ödeme yapılacak.