Marmarabirlik’ten karartılmış zeytin açıklaması

15.12.2019 01:25 | Son Güncelleme: 15.12.2019 01:25

Son günlerde çıkan haberlerle ilgili açıklamalarda bulunan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Paslı demir parçalarıyla zeytinin karartılması teknik olarak mümkün değildir. Yapılan bu haberin hiç bir bilimsel dayanağı yoktur" dedi.