Marmarabirlik’ten gübre desteği

Marmarabirlik hasat döneminin sona ermesiyle birlikte, zeytin ağaçlarında verimi artırmak, kompoze gübre ve bakırlı ilaçları uygun koşullarda verebilmek için harekete geçti. Ortaklar, son ödeme dilimi ürün alacaklarından mahsup edilmek üzere; gübre, bordo bulamacı ve bakır sülfat alabilecekler.