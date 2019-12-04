Marmarabirlik'ten 3. taksit ödemesi

04.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:12

Marmarabirlik'te 2019/2020 ürün alım kampanyası devam ederken,bugüne kadar 37 bin ton ve 278 milyon TL tutarında ürün alımı gerçekleştirildi. Ürün bedellerinin 3. taksitlerinin yüzde 50'si karşılığı olarak, ortaklara 5 Aralık (yarın) 46 milyon TL ödeme yapılacak.



Ürün alımlarına 21 Ekim'de başlayan Marmarabirlik'te ürün bedellerinin ödenmesine devam ediyor. Bugüne kadar 37 bin ton alım yapıldı. Ortakların teslim ettiği ürün bedellerinin 3. taksitlerinin yüzde 50'si karşılığı olarak ortaklara 46 milyon TL ödeme yapılacak. Marmarabirlik, ortaklarına geçen ay 81 milyon TL ödeme yapmıştı. Yapılacak üçüncü dilim ödeme ile birlikte ortaklara 127 milyon TL ödeme yapılmış olacak.



2019/20 ürün alım kampanyası öncesinde 26 bin 349 ortağın 85 bin ton rekolte beyanı verdiğini belirten Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Ürün alımlarına başlandığı günden bugüne 6459 ortağımız kotasının yüzde 50'sini tamamlamamıştır. 2 bin 840 ortak da 1 kilo ürün dahi vermemiştir. Tahsis edilen kota miktarını doldurmayan ortak sayısı ise 16 bin 532'dir. Ürün alımlarının başladığı ilk günlerde sanki çok büyük sıkıntı varmış gibi bir bardak suda fırtına koparanların amaçlarının başka olduğunu rakamlardan görüyoruz. Ortaklarımızın çok yüksek rekolte beyanı vermeleri Marmarabirlik'in alım planını bozmaktadır" dedi.



Yaşanan bu olumsuzluklara rağmen alımların planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Başkan Asa, "Bugüne kadar 37 bin ton ürün alımı gerçekleştirilirken, 278 milyon TL tutar oluşmuştur. Ortaklarımızın 16 Kasım'dan 30 Kasım tarihine kadar teslim ettiği ürün bedellerinin yüzde 50'sinin karşılığı olarak, 5 Aralık Perşembe günü (yarın) 46 milyon TL ödenmiş olacak" ifadelerini kullandı.



Hidamet Asa sözlerini şu mesajla tamamladı: "Bu hasat döneminin çok zor bir yıl olacağını daha önce de açıklamıştık. Bu zor yılı aşmak ve üreticilerimizi de mağdur etmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Ortaklarımız sadece bir yılı değil gelecek yılları düşünsünler. Ortaklarıyla birlikte daha güçlü olan Marmarabirlik, misyonu ve vizyonu ile kooperatifçiliğin parlayan yıldızı olmaya devam edecektir." - BURSA

Kaynak: İHA