Marmarabirlik'ten 258 milyon lira kredi tahsisatı

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ( Marmarabirlik ), 2021-2022 ürün alım kampanyasının sonuna yaklaşırken ortaklarına toplam 258 milyon lira kredi tahsisatı yaptı.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2022 yılı için ortaklara tahsis edilen kredi limitleri ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ürün alımları sona ermeden üreticileri yeni sezona hazırlamayı hedeflediklerini belirtti.

Kooperatife ürün verenlerin her zaman kazançlı çıktığını aktaran Asa, şunları kaydetti:

"Ortaklarımıza 258 milyon lira kredi tahsisatı yapılmıştır. Limitler belirlenirken ortaklarımızın 3 yıl boyunca kooperatifine verdikleri ürün ortalaması baz alınmıştır ve 3 yıllık teslimat ortalaması, 1 tona kadar olan ortaklara gübre ve zirai ilaç için 3 bin 500 lira, akaryakıt için de en düşük kredi tahsisatı 6 bin 500 lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca son üç yılda rekolte beyanının yüzde 50'sini tamamlayan ortaklarımıza her yıl için 200 lira ilave limit sağlanacaktır."

Asa, ağaç bakımında kullanılacak gübre, zirai ilaç ve akaryakıt dağıtımı için çalışmaların sürdüğünü, zeytin üretiminde bütün girdileri temin ederek, üreticiye destek sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Bu yıl kimyasal gübre yerine organik gübre ve 10-5-10 formülasyonunda organomineral gübre dağıtımı yapılacağına dikkati çeken Asa, "Bundan 2 yıl önce Marmarabirlik markası, KopOrganik ismi ile piyasaya sunduğumuz organik ve organomineral gübreden beklentimiz, çok yüksek. Üreticilerimiz, uzun vadede faydalarını çok iyi görecektir. Organik gübre toz 23,5 lira, pelet 28 lira, organomineral gübre 10-5-10 formülasyonu 203 liradan ortaklara satışı yapılacaktır." dedi.

Zirai ilaçla ilgili hazırlıkların da devam ettiğini bildiren Asa, şöyle devam etti:

"Zirai ilaç piyasalarında fiyat farklılıkları sebebiyle firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Amacımız, üreticinin menfaatlerini koruyacak bir fiyat politikası oluşturmak. Yüksek fiyatlara zirai ilaç satmak istemiyoruz. Üreticimizi fiyat baskısından korumak istiyoruz. Zeytin üretiminde en önemli girdilerden olan akaryakıt dağıtımına nisan ayında başlayacağız. Üç yıllık ortalaması 1000 kilograma kadar olan ortaklara en düşük akaryakıt limiti 250, 1001-2500 kilograma kadar olanlara 300, 2501 kilogram üstü olanlara da 350 litre akaryakıt desteği verilecek.

Asa, geçen yıl kilogram zeytin yetiştirmek için 1,5 lira ayni kredi desteği verildiğini hatırlatarak, bu yıl kilogram başına 3 lira kredi desteği verileceğini vurguladı.

Öte yandan, 2021-2022 ürün alım kampanyası devam eden Marmarabirlik'te, bugüne kadar 448 milyon liralık 44 bin 200 ton ürünün alımı gerçekleştirildi. Birlik, 18-31 Aralık 2021 tarihleri arasında teslim ettiği ürün bedellerinin yüzde 50'sinin karşılığı olarak, 6 Ocak 2022 günü ortaklara 5,7 milyon lira ödeme yapacak. Bu ödemeyle ile birlikte ortaklara toplam 205,7 milyon lira ödeme gerçekleştirilmiş olacak.

AA / Büşra Nur Yılmaz - Ekonomi Haberleri

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