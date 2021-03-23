Çiftçi kuruluşu Marmarabirlik "sıfır atık" ilkesiyle çalışıyor
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Çiftçi kuruluşu Marmarabirlik "sıfır atık" ilkesiyle çalışıyor

23.03.2021 12:50 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:02
Çiftçi kuruluşu Marmarabirlik

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) çevre koruma bilincinin gelişmesine katkı sağlayacak "Sıfır Atık ile Çevreni Koru Projesi"yle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından "Sıfır Atık Belgesi" aldı.

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) çevre koruma bilincinin gelişmesine katkı sağlayacak "Sıfır Atık ile Çevreni Koru Projesi"yle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından "Sıfır Atık Belgesi" aldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, projeyle duyarlı tüketici oluşturulması, temiz ortam kaynaklı performansın artırılması, israfın önüne geçilerek maliyetlerin düşürülmesi, çevre risklerinin ortadan kaldırılması, ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun çevreci kimliğe sahip olması, bu sayede kurumsal saygınlığının artırılması hedefleniyor. Bu doğrultuda sıfır atık yönetim sisteminin geliştirilmesini, iyileştirilmesini, etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasını sağlayacak ekip oluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, üretici kuruluşu olan Marmarabirlik'in en önemli önceliğinin tüketici memnuniyeti ve sağlı olduğunu bildirdi.

Tarımsal üretimde ülke ekonomisinin mihenk taşları arasında yer alan Marmarabirlik'in her zaman çevreye duyarlı olduğunu belirten Asa, şunları kaydetti:

"Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum gözönüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle son yıllarda dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal anlamda yaygınlaşmaktadır. Marmarabirlik olarak 'Sıfır Atık ile Çevreni Koru Projesi'ni hayata geçirerek geleceğimize sahip çıkıyoruz. Bu proje zeytin üreticisinin vizyonudur."

Asa, geçen yıl 579 bin 690 kilogram plastik, kağıt, karton, ahşap, cam ve metal atıklarının geri dönüşümü sağlayıp 6 bin ağacın kesilmekten kurtarılmasını sağladıklarını vurguladı.

Öncelikli hedeflerinin 30 bin ortağın her biri için bir ağaç kurtarmak olduğunu aktaran Asa, "Atık oluşumunu 1 yıl sonra yüzde 15 azaltma hedefiyle Sıfır Atık Belgemizi önce gümüş, ardından altın ve sonra platin seviyesine taşımayı hedefledik. Marmarabirlik ailesi olarak sıfır atık ile 'Çevreyi yaşat ki insan yaşasın' sözünü ilke edindik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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