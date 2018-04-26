Marmarabirlik'te Eski Üretici Ortaklar Geri Dönebilecek

Marmarabirlik'in 14 Nisan'da gerçekleştirilen genel kurulunda alınan kararla, geçmiş yıllarda kendi isteği ile veya isteği dışında ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmediği için çıkarılan ortakların geri kazanılması amacıyla tekrar üye olmalarının önü açıldı. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa,"Genel kurulumuzda birlik temsilcilerimizce oybirliği ile alınan bu karar, Marmarabirlik'te sadakatin bir göstergesidir"dedi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Asa, çıkan ve çıkarılan üretici ortakların üyeliğe tekrar dönebileceklerini açıkladı. Başkan Asa, "Göreve geldiğimiz günden bugüne 2011-2013 yıllarında benzer uygulama yapılmış olmasına rağmen, konuyla ilgili olarak yönetim kurulumuza yoğun talepler gelmekteydi. Yönetim kurulumuzda yapılan değerlendirmeler sonucunda, 14 Nisan'da gerçekleştirdiğimiz genel kurula sunularak, onay alınmıştır"diye konuştu. Başkan Asa, alınan bu karar ile geçmişte Marmarabirlik'ten çıkarılan ortakların tekrar kazanmayı hedeflediklerini ve ortaklarının kuruma değer katacaklarına inandıklarını ifade etti.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, kooperatif ana sözleşmesinin 19. maddesi kapsamında tekrar ortaklığa dönecek olan üreticilerden geçmişte ödenmiş sermaye payı olduğu için katılım bedeli alınmaksızın ortaklık işlemlerin yapılacağını belirterek, "Bizim için asl olan ortaktır. Üreticimiz ne kadar güçlü olursa Marmarabirlik'te o kadar güçlü olacaktır. Biz her zaman üreticimizin yanındayız. Üreticimizin gücü kurumumuza, Marmarabirlik'in gücü ise ülke ekonomisine yansımaktadır"diye konuştu.

Öte yandan, gerçekleştirilen genel kurulda Marmarabirlik'e ilk defa ortak olacak yeni üreticilerin katılım bedellerinde de yeni bir düzenleme yapıldığına dikkat çeken Başkan Asa, "2014 yılında bakanlıkça örnek ana sözleşme yayınlanmış ve birliğimiz ile kooperatiflerimiz aynı dönemde intibak sağlamıştı. Yapılan son genel kurulda ilk defa ortak olacakların katılım bedeli belirlenirken, ilgili yıldaki baş fiyat değerinin asgari ürün miktarı olan 500 kg ile ilişkilendirilerek bu tutarın 1.5 katı olarak alınması kararlaştırılmıştır" diye konuştu. - BURSA