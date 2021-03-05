Marmarabirlik, ortaklarına 10 Mart'ta 75 milyon lira ödeyecek

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2020-2021 ürün alım kampanyası kapsamında ortaklarının teslim ettiği ürünlerin bedellerinin kalan son karşılığı olan 75 milyon lirayı 10 Mart'ta ödeyecek.

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2020-2021 ürün alım kampanyası kapsamında ortaklarının teslim ettiği ürünlerin bedellerinin kalan son karşılığı olan 75 milyon lirayı 10 Mart'ta ödeyecek.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 ürün alım kampanyasında 332 milyon lira tutarında ürün alındı.

Ödeme planı dahilinde 17 Mart'ta yapılacak ödemeler, Birlik mali imkanlarının elvermesi sebebiyle 10 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek ve ortaklar saat 18.00'den itibaren Ziraat Bankası ATM'lerinden paralarını çekebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Birlik mali imkanlarının elvermesi durumunda ürün bedellerinin bekletilmeden ödendiğini bildirdi.

Üreticilerin 75 milyon lira tutarındaki ürün bedeli alacağının ödeme tarihi öne çekilerek ödenmesine karar verildiğini belirten Asa, "Yapılacak olan bu ödemeyle ortaklarımıza borcumuz kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

Asa, ortakların Marmarabirlik'ten daha büyük beklenti içinde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz 2010 yılından bu yana ürün bedelleri kredi kullanmadan kendi öz kaynaklarımızla ödenmiştir. Misyon ve vizyonuyla her geçen gün daha da büyüyen, ihracatını artıran, zarar etmeyen, sürekli kar eden, karlılığını yatırıma dönüştüren Marmarabirlik, ortakların refah seviyesini de artırmakta ve geleceğe güvenle bakmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler