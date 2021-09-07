Marmarabirlik Mudanya Kooperatifi'nde nöbet değişimi
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Marmarabirlik Mudanya Kooperatifi'nde nöbet değişimi

Marmarabirlik Mudanya Kooperatifi'nde nöbet değişimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Marmarabirlik Başkanvekili ve Mudanya delegesi Şevket Karagöz'ün vefatı sonrasında 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi yönetiminde nöbet değişimi yaşandı.

Marmarabirlik Başkanvekili ve Mudanya delegesi Şevket Karagöz'ün vefatı sonrasında 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi yönetiminde nöbet değişimi yaşandı. 9 yılı başkanlık olmak üzere 12 yıldır yönetimde bulunan Ali Yıldız, üst birlikten gelen davet üzerine görevini Cüneyt Soylu'ya devretti.

Marmarabirlik e bağlı 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nde 9 yılı başkanlık olmak üzere 12 yıldır yönetimde bulunan Ali Yıldız, üst birlikten gelen davet üzerine kooperatifteki görevinden ayrıldı. Mudanya Kooperatifi'nde 7 yıldan bu yana yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunan Tirilyeli yönetim kurulu üyesi Cüneyt Soylu, Kooperatif Başkanı oldu. Yıldız'ın istifasıyla birlikte yedek yönetim kurulu üyelerinden, Ahmetbey Mahallesi Muhtarı Süleyman Yavuz yönetime girdi. Yeni oluşumda Kooperatif Başkanvekili Hasan Ferik'in ise görevi değişmedi.

Marmarabirlik Genel Başkanvekili Şevket Karagöz'ün vefatıyla üst birlikten gelen davet üzerine Mudanya Kooperatifi'ndeki başkanlık görevini bıraktığını açıklayan Ali Yıldız, "Gözümüz arkada değil. Cüneyt Soylu kardeşimiz, çalışmaları ve ekip içindeki uyumlu davranışlarıyla kurumu ve camiayı daha ileriye götürecektir. Ekip lideri olarak ben de bundan sonra daha büyük görevlerle değerli ortaklarımıza hizmet etmeyi sürdüreceğim" dedi.

Mudanya 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Cüneyt Soylu ise, aynı zamanda Mudanya delegesi olan Birlik Başkanvekili Şevket Karagöz'ü rahmetle andıklarını belirterek, Mudanya'nın zeytinci çocukları olarak üreticinin hizmetkarı olmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Soylu, bugün başlayan ve 15 Ekime kadar sürecek olan yeni zeytin alım kampanyasına ilişkin rekolte beyanı konusunda da üretici ortaklara 'gerçek' beyan çağrısında bulundu. - BURSA

Marmarabirlik Mudanya Kooperatifi'nde nöbet değişimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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