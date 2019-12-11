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Marmarabirlik kooperatifçilik fuarında

Marmarabirlik, Ticaret Bakanlığınca 5-8 Aralık'ta Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen Türkiye Kooperatifler fuarına katıldı.

11.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:43
Marmarabirlik kooperatifçilik fuarında

Marmarabirlik, Ticaret Bakanlığınca 5-8 'ta (ATO) Congresium'da düzenlenen Türkiye Kooperatifler fuarına katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Marmarabirlik'in ülkemizde kooperatifçiliğin örnek kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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