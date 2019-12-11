Marmarabirlik kooperatifçilik fuarında
Marmarabirlik, Ticaret Bakanlığınca 5-8 Aralık'ta Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen Türkiye Kooperatifler fuarına katıldı.
11.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:43
Marmarabirlik, Ticaret Bakanlığınca 5-8 Aralık'ta Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen Türkiye Kooperatifler fuarına katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Marmarabirlik'in ülkemizde kooperatifçiliğin örnek kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com