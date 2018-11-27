Marmarabirlik İznik Kooperatifi'nden Açıklama

Zeytin üreticisini mağdur etmemek için 12 Ekim'de alımlara başlayan İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, 26 Kasım'dan bugüne 11 bin 953 ton zeytin aldı. Alınan ürünün bedelinin 88 milyon 118 bin 695 TL olduğu açıklandı.

Kooperatife en çok Tacir Mahallesi 1.049 ton, Orhaniye Mahallesi 825 ton, Elbeyli Mahallesi 656 ton, Boyalıca Mahallesi 559 ton ürün teslimatı yaptı. Ürün alım kampanyasını değerlendiren Kooperatif Başkanı Ali Bulut, Marmarabirlik'in tahsisatı olan 12 bin ton ürün alımı gerçekleştiğini ve alımların 13 bin tonlara doğru ilerlediğini kaydetti. Bulut, "Kampanya sonunda ortaklarımızdan toplamda 13 bin tonlar seviyesinde ürün alımının gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Ortaklarımıza ödenecek ürün bedeli tutarı da 100 milyon TL olacaktır. Bu zor yılda umuyoruz ki Marmarabirlik'in kıymeti siz değerli ortaklarımız tarafından daha iyi anlaşılmıştır" dedi.

Başkan Bulut, "Kooperatifimizde çok eski yıllarda yapılan ve atıl durumda olan birçok depoların olduğunu ve depo kapasitesinin İznik Kooperatifi'ne göre düşük olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. 2010 yılında 10 bin ton kapasitenin olduğunu değerlendirecek olursak, yeni alınan arsa üzerine 1.875 ton kapasiteli CTP tanklardan oluşan yeni depolar yapıldı. Ayrıca merkez alım yerlerinde 1.800 tonluk atıl durumdaki depolar modernize edildi. Geçtiğimiz yıl başlanan ve kampanya öncesi teslim alınan toplam 4 bin tonluk depolar modernize edildi. Birlik başkanımızın ve yönetim kurulunun gayretli çalışmaları neticesinde toplam 7 bin 500 tonluk yeni depo kazandırılmış oldu" dedi.

Bulut, alınan ürünlerden 4 bintonluk kısmının diğer Kooperatif depolarına sevk edildiğini bildirdi. Kooperatif Başkanı Ali Bulut "Kampanyamızın sonuna yaklaşmaktayız. Bugüne kadar ortaklarımıza 35 milyon 700 bin TL ödeme yapıldı. 29 Kasım tarihinde yapılacak olan ödeme ile 43 milyon 370 bin TL ürün bedeli ödenmiş olacaktır. 2018/2019 ürün alım kampanyasında İznik Kooperatifi olarak üreticilerimizden 100 milyon TL'ye yakın ürün alımının yapılacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu. - BURSA