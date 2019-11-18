“Marmarabirlik’in siyasi malzeme olmasına müsaade etmeyiz”

18.11.2019 16:55 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:55

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, son zamanlarda kamuoyunu yanıltıcı şekilde açıklamalar yapıldığını savunarak, "Yüz binlerce zeytin üreticisini temsil etmekte olan Marmarabirlik adının siyasi malzeme olarak kullanılmasına müsaade etmeyiz" dedi.