“Marmarabirlik’in siyasi malzeme olmasına müsaade etmeyiz”
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, son zamanlarda kamuoyunu yanıltıcı şekilde açıklamalar yapıldığını savunarak, "Yüz binlerce zeytin üreticisini temsil etmekte olan Marmarabirlik adının siyasi malzeme olarak kullanılmasına müsaade etmeyiz" dedi.
18.11.2019 16:55 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:55
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, son zamanlarda kamuoyunu yanıltıcı şekilde açıklamalar yapıldığını savunarak, "Yüz binlerce zeytin üreticisini temsil etmekte olan Marmarabirlik adının siyasi malzeme olarak kullanılmasına müsaade etmeyiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com