Marmarabirlik’in hedefi 45 bin ton ürün satışı ve 700 milyon TL ciro

10.01.2020 15:43 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:43

Geçen yıl 39 bin 500 ton ürün satışı ve 600 milyon TL ciroya ulaşan Marmarabirlik'in 2020 hedefi; yüzde 14'lük artışla 45 bin ton ürün satışı ve 700 milyon TL ciro olarak belirlendi.