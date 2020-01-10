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Marmarabirlik’in hedefi 45 bin ton ürün satışı ve 700 milyon TL ciro

Geçen yıl 39 bin 500 ton ürün satışı ve 600 milyon TL ciroya ulaşan Marmarabirlik'in 2020 hedefi; yüzde 14'lük artışla 45 bin ton ürün satışı ve 700 milyon TL ciro olarak belirlendi.

10.01.2020 15:43 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:43
Marmarabirlik’in hedefi 45 bin ton ürün satışı ve 700 milyon TL ciro

Geçen yıl 39 bin 500 ton ürün satışı ve 600 milyon TL ciroya ulaşan Marmarabirlik'in 2020 hedefi; yüzde 14'lük artışla 45 bin ton ürün satışı ve 700 milyon TL ciro olarak belirlendi.

Kaynak: Dunya.com

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