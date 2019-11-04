Marmarabirlik’in alım bütçesi 340 milyon TL
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2019/2020 ürün alım kampanyasında 42 bin 500 ton ürün alım planı ve 340 milyon TL alım bütçesi yapıldığını bildirdi.
04.11.2019 12:56
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2019/2020 ürün alım kampanyasında 42 bin 500 ton ürün alım planı ve 340 milyon TL alım bütçesi yapıldığını bildirdi. Marmarabirlik, ürün alımlarının başladığı 21 Ekim tarihinden bugüne 5 bin 500 ton ürün alımı gerçekleştirildi.
Kaynak: Dunya.com