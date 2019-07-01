Misyonu ve vizyonu ile 2010 yılından bu yana yurt dışı pazar payını artıran Marmarabirlik, global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu yıl ihracatta gözünü zirveye diken Marmarabirlik'te Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2019 yılı sonunda ihracat hedeflerinin 7 bin ton olduğunu söyledi.

Ülkemizin zeytin ve zeytin yağı sektörünün öncü kuruluşlarından Marmarabirlik, ihracatta gözünü zirveye dikti. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Pazarlama ve Satış Müdürü Tuncay Kural, Avrupa Satış Temsilcileri Süleyman Davarcı ve Yiğit Tekdemir ile birlikte Avrupa'da bir dizi temasta bulundu. İskandinav ülkeleri Norveç, İsveç ve Danimarka'nın yanı sıra Almanya, İsviçre ile Avusturya'daki bayiler ziyaret etti.

Saha ziyaretleri ve ihracat hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Hidamet Asa, "Yapılan saha ziyaretleri kapsamında sahanın dinamikleri ortaya konulmuş, aynı zamanda raftaki ürünlerimizin durumu tespit edilmiştir. Bu incelemeler sonucunda 2019 yılı sonuna kadar ihracat planlaması yapılmıştır" dedi.

2009 yılında ortalama yıllık ihracat miktarının 3500 tonlar seviyesinde olduğuna dikkat çeken Asa, "Baktığımızda 2009 yılına göre ihracatımızda yüzde 70'lik artış yaşandı. Bunu yüzde yüzlere çıkarmayı hedefliyoruz. Hedefimiz, 2019 yılında ihracatımızı 7 bin tonlara çıkarmaktır. Brüt olarak 27 milyon dolar döviz girdisi sağlamayı hedeflemekteyiz. Böylece kuruluşundan bugüne bir ilke imza atarak, ihracatta Marmarabirlik'in bayrağını zirveye dikmek istiyoruz" dedi.

6 Kez ihracat şampiyonu olduklarının belirten Başkan Hidamet Asa, "Marmarabirlik olarak ihracatta başarı çıtasını daha yukarıya çıkarmak için çalışmalarımız sürmektedir. AR-GE yatırımlarıyla ürün çeşitliliği artırılmış, uygun damak tatları oluşturularak pazar payı genişletilmiştir" dedi.

Marmarabirlik'in Turquality marka destek programına dahil edilen ilk kooperatif olduğuna da vurgu yapan Başkan Asa," Marmarabirlik'i dünya genelinde daha bilinir bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz. Turquality marka destek programı stratejik eylem planı kapsamında ihracat potansiyelini çok yüksek gördüğümüz Irak, Çin ve Rusya'yı hedef pazarlar olarak düşünüyoruz. Maksadımız ihracat yaptığımız ülke sayısını 59'a çıkarmak" ifadelerini kullandı.

Yurt içi satışlarının da çok iyi gittiğini ifade eden Asa, "Yönetim kurulumuz, genel müdürlük makamı, satış pazarlama birimimizle 2019 yılında en yüksek satış miktarına ulaşarak, üreticilerimizden kampanya döneminde daha çok ürün almayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA