Marmarabirlik Depolama Kapasitesini 100 Bin Tona Çıkaracak

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, depolama kapasitelerini 100 bin tonlara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Asa, yazılı açıklamasında, 2010'dan önce zarar eden Marmarabirlik'in bugün kar payı dağıtan bir kurum haline geldiğini ifade etti.

Ziraat Bankasından 2007 yılında alınan 60 milyon liralık kredinin borcunun da taksitler halinde ödendiğini belirten Asa, göreve geldikleri günden itibaren ürün alımı ve yapılan hizmetlerde hiç kredi kullanmadıklarını vurguladı.

Asa, göreve geldikleri 2010'dan bugüne Marmarabirlik'in hiç zarar etmediğine değinerek, "Marmarabirlik'i gelecek nesillerimize emanet ederken güçlü bir şekilde teslim etmek istiyoruz. Üretici ortağımızın desteğiyle geldiğimiz bugünlerde yaptığımız çalışmalarımızın meyvesini toplamaktayız. Marmarabirlik'te ilkler yaşanmaktadır. Daha çok ürün alan, daha çok ürün satan, sürekli yatırımlar yapan, ürün bedellerini bir lira dahi kredi kullanmadan peşin ödeyen, üreticisine gübre ve zirai ilaç desteği veren, kar payı dağıtan bir Marmarabirlik vardır." değerlendirmesinde bulundu.

"Marmarabirlik'in ihracat yaptığı ülke sayısı 18'den 54'e çıktı"

Marmarabirlik'in 500 sanayi kuruluşu arasında 347. sırada yer almasının tesadüf olmadığına dikkati çeken Asa, "Geçen yıl haziran ayında 17 milyon lira kar payı dağıttık. Marmarabirlik tarihinde ilk defa kendi öz kaynaklarıyla kar payı dağıtıldı. Üreticilerimizin emeğinin karşılığını alabilmesi ve Marmarabirlik'i daha iyi yerlere taşıyabilmek adına kendimize daha büyük hedefler belirliyor ve yeni yatırımlar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Asa, önceki dönemlerde yıllık satışların içinde iade oranı yüzde 2,80 civarındayken Ar-Ge biriminin kurulması ve yapılan yatırımlarla bu rakamın binde 5'lere düştüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Marmarabirlik'in ihracat yaptığı ülke sayısı 18'den 54'e çıktı. Göreve geldiğimiz günden itibaren üretim maliyetlerini düşürmek ve depolama kapasitemizi artırmak amacıyla kooperatiflere, entegre tesislerine 85 milyon lira yatırım yaptık. Depolama kapasitemiz 53 bin tonlardan 80 bin tonlara çıkarıldı. Entegre tesislerimizin yıllık 35 bin ton olan üretim kapasitesi, 55 bin tonlara yükseltildi. Yapılan revizyonlar ve yeni depolama tesisleriyle 30 bin ton kapasiteli modern yeni CTP depolama tesisleri kazandırıldı.

Bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak yatırımlarla depolama kapasitemizi 100 bin tonlara çıkarmayı hedefliyoruz. Zeytin sektöründe dünyada ilk lisanslı depoculuk faaliyete geçirildi. Marmarabirlik'te bu yaşananlar 'birlik olursak' anlayışımızın en güzel göstergesidir."