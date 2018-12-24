Marmarabirlik 50 bin ton ürün aldı

Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "İçinde olduğumuz 2018/2019 iş yılı ürün alım kampanya döneminde 50 bin ton üzerinde ürün alımı gerçekleşmesi durumunda iki yılda toplamda 102 bin ton ürün ve tutar olarak da 640 milyon lira ödeme yapılmış olacaktır." dedi.